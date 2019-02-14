Путин посоветовал США передать занятые ими территории сирийским войскам

Президент России Владимир Путин заявил, что единственным правильным решением США в рамках вывода войск из Сирии является передача занятых территорий сирийским правительственным войскам. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с турецким лидером Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Рухани в Сочи 14 февраля.

«Что будет происходить дальше, мы не знаем, но на сегодняшний день мы констатируем, что больших изменений на территории Сирии нет. Но исходим из того, что это (вывод американских войск. — Прим. ред.) все-таки произойдёт, если это будет так, то единственным верным решением вопроса с целью обеспечения безопасности является передача этих территорий под контроль сирийских вооруженных сил», — сказал Путин.

По его словам, президент США Дональд Трамп активно работает над выполнением предвыборных обещаний, одно из которых — вывод войск из Сирии.

«Мы знаем, что президент США Трамп достаточно активно работает над исполнением своих предвыборных обещаний, что весьма редко случается в политической жизни США на практике. Одно из этих обещаний — вывод войск американских из Сирии. Но... внутриполитическая ситуация складывается так, что не всегда ему удаётся достичь тех целей», — добавил он.