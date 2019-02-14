Четырём радикалам, напавшим на отделение полиции в Киеве, инкриминируют сопротивление правоохранителям

В Киеве четырем радикалам, которые 9 февраля штурмовали Подольский райотдел полиции, сообщили о подозрении.

Об этом в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Националистам инкриминируют совершение правонарушения по статье "Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования из охраны общественного порядка и государственного порядка или военнослужащему".

"Следствие в отношении остальных присутствовавших там радикально настроенных парней еще продолжается. Все их поступки получат оценку в соответствии с буквой закона", – сообщил Сергей Князев.

Напомним, 9 февраля на Контрактовой площади перед встречей кандидата в президенты Юлии Тимошенко с избирателями полиция задержала людей с плакатами "Кто заказал Катю Гандзюк?", среди которых были представители радикальных националистических организаций с закрытыми лицами. При себе они имели ножи и газовые баллончики. Правоохранители их задержали и вскоре отпустили. После этого радикалы пытались захватить помещение отделения, пишет "112.Украина".

Правоохранители силой вытащили радикалов на улицу, положили их на землю. Одного из радикалов, который уже лежал на асфальте, ногами начал бить человек в гражданской одежде. Впоследствии оказалось, что это был полицейский, который работает в Подольском отделении. Государственное бюро расследований сообщило мужчине о подозрении в превышении власти или служебных полномочий.

12 февраля Печерский суд Киева избирал меру пресечения старшему оперуполномоченному сотруднику Подольского отделения полиции Мельникову Василию Николаевичу. Его арестовали на срок до 2 месяцев с возможностью внесения залога в размере 115 тыс. гривен. Илья Кива пообещал внести залог за арестованного Мельникова.