Три квартиры жилого дома обрушились из-за взрыва газа в Красноярске

Перекрытия в трех квартирах обрушились в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах города.

Другой источник информагентства сообщил о спасении 12 человек. "Спасены 12 человек, по жертвам и пострадавшим информация уточняется", – сказал собеседник "Интерфакса".

В пресс-службе регионального главка МЧС РФ подтвердили сообщение о взрыве бытового газа. "14 февраля в 21:10 (по местному времени) поступила информация о хлопке бытового газа в трехэтажном жилом доме по адресу: ул. Кандагарская, 3", – говорится в сообщении МЧС.

В пресс-службе МЧС РФ агентству заявили, что взрыв газа спровоцировал разрушения на втором и третьем этажах здания. Там также отметили, что среди 12 спасенных жильцов двое детей. Погибших и пострадавших предварительно нет.

Экстренные службы проверяют информацию об одном человеке, который может находиться под завалами на месте взрыва.

По предварительным данным, взрыв произошел в одной из квартир на втором этаже.