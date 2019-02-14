Преемница Меркель признала необходимость "Северного потока-2"

Председатель входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр признала, что проект газопровода «Северный поток – 2» будет реализован и это нельзя остановить. Об этом преемница действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель на посту главы ХДС рассказала в интервью журналу Internationale Politik.

«Нельзя просто повернуть проект назад. Кроме того, у нас есть вполне легитимные экономические интересы в энергообеспечении», — заявила она, признавшись, что сама не поддерживает проект всем сердцем, но вынуждена уважать ранее принятые правительством решения.

«Даже на пике холодной войны мы поддерживали экономические отношения с Россией. Они были стабильными», — отметила лидер ХДС, подчеркнув, что российский проект вызывает недовольство у США, которые преследуют собственные экономические интересы.

Риски формирования зависимости от российского газа, по словам Крамп-Карренбауэр, действительно имеются, однако немецкие власти стремятся диверсифицировать возможные источники поставок энергоресурсов в Германию. В качестве примера она рассказала о строящемся терминале по приему сжиженного природного газа (СПГ), который США очень хотят поставлять в Европу.

При этом угрозы со стороны США в отношении Германии за поддержку «Северного потока – 2» лидер ХДС воспринимает негативно. По ее мнению, это недопустимый формат общения между партнерами и друзьями.