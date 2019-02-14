«Алмаз – Антей» и «Газпром» подписали договор о серийном выпуске оборудования

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и ПАО «Газпром» 14 февраля 2019 года в рамках Российского инвестиционного форума подписали в Сочи долгосрочный договор на поставку импортозамещающей продукции под гарантированные объемы закупки будущих лет.

Со стороны АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» документ подписал генеральный директор Ян Новиков, со стороны ПАО «Газпром» – председатель правления компании Алексей Миллер.

Согласно документу, Концерн организует серийное производство оборудования для систем подводной добычи углеводородов, его поставку в адрес «Газпрома», техническое, сервисное и ремонтное обслуживание.

Развитие сотрудничества «Газпрома» с Концерном ВКО «Алмаз – Антей» является частью системной работы Минпромторга России и энергетической компании по разработке отечественного оборудования систем подводной добычи.

В мае 2018 года Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и «Газпром» подписали дорожную карту на период до 2023 года по разработке и производству в интересах «Газпрома» высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для морской добычи углеводородов, переработки газа и производства сжиженного природного газа.

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» – одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч человек. В минувшем году холдинг впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге «ТОП-100» американского специализированного еженедельника «Defense News». Продукция Концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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