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Авто
14.02.2019 19:08
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Обычный автомобиль выставлен в музее Нью-Йорка как предмет искусства

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

В Нью-Йоркском музее современного искусства (MoMA) на выставке, посвященной дизайну, выставлен самый настоящий автомобиль. И не просто автомобиль, а один из тех, что стали предметом культа и иконой стиля.

Крошечный Fiat 500 первого поколения, 1957 – 1975 годов производства, был не просто машиной, а мощным культурным знаком, пишет Motoring Resesrch. Этот итальянский автомобильчик стал таким же символом своего времени и своей страны, как и Ford T, Volkswagen Beetle, Mini или Citroen 2CV. «Cinquecento», то есть «пятисоточка», как ласково называли его итальянцы, не только «поставил Италию на колёса», но и стал символом итальянского дизайна в мире.

По сути, «пятисотка» была чуть уменьшенной, упрощенной и переработанной Fiat 600, но культовой стала именно она. За 18 лет на конвейере – с 1957 по 1975 год – Fiat 500 был выпущен почти в 4 миллионах экземпляров, многие из которых бегают и по сей день, представляя собой предмет гордости своих владельцев.

Fiat 500 был разработан дизайнером Данте Джакоза как самый доступный автомобиль для послевоенной Европы. Экономика Италии только начала приходить в себя, ресурсов было мало, поэтому крошечная машина была изготовлена ​​с использованием минимального количества дорогой стали в производстве. Фирменная складная тканевая крыша (как и в Citroen 2CV) была не «стилевым решением» дизайнера, а мерой экономии, позволявшей использовать меньше металла.

Общий дизайн машинки был максимально функционален, абсолютно без «излишеств», но, наверное, именно это и делало «пятисоточку» столь красивой и «домашней». Крохотный 500-кубовый двигатель размещался сзади, оставляя максимум места в салоне, а небольшие габариты делали машинку незаменимой на узких улочках итальянских городов.

Характерной чертой и «пятисотки», и старшей «сестры» Fiat 600 были так называемые «самоубийственные» двери (их еще называют «каретными», когда речь идет, скажем, о Rolls-Royce). На поздних выпусках их заменили на обычные, открывающиеся по ходу, но на созданном «по образцу» Fiat 500/600 советском «горбатом» «Запорожце» ЗАЗ-965 эти двери сохранились.

MoMA не случайно выбрала именно Fiat 500 для своей выставки Good Design. Выставка эта призвана ответить на вопрос: «Что такое хороший дизайн и какое место он занимает в нашей повседневной жизни?» На ней исследуется образный потенциал таких повседневных объектов, как мебель, электроника, транспорт и газетно-журнальная графика.

Видео: YouTube/The Museum of Modern Art

Успех Fiat 500, по мнению музейщиков, был следствием удачного сочетания и взаимодополнения формы и функции. Этот успех вдохновил компанию Fiat выпустить в 2007 году «новый Fiat 500», который, конечно, не стал столь же популярным, как предшественник, но смог напомнить итальянцам XXI века о красоте и значении простого и функционального дизайна.

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