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Город
14.02.2019 18:01
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Гонщиков на ЗСД начинают штрафовать

Камеры контроля, в режиме фото- и видеосъемки фиксирующие скорость, начнут работать в новом режиме на всех участках ЗСД в Петербурге. Погонять по магистрали всё ещё можно, но за каждый проезд с ветерком прилетит «письмо счастья».

Как стало известно «Фонтанке», система видеофиксации сменит режим работы на Западном скоростном диаметре с полуночи 14 февраля. Любителей быстрой езды камеры видели и раньше, но до сегодняшнего дня они работали вхолостую. Теперь данные о нарушениях будут отправляться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, а водителям придётся платить за пренебрежение допустимым скоростным режимом.

По правилам по магистрали нельзя ездить быстрее 110 километров в час, а на центральном участке ограничение строже — не выше 90 км/ч. Впрочем, загонять автомобилистов в такие жёсткие рамки не будут. По информации нашего издания, камеры на ЗСД не отличаются от городских и "позволяют добавлять" к лимиту 20 километров.

Установку системы оплатил оператор дороги «Магистраль Северной столицы», за её работоспособностью следит компания «Симикон». Штрафы с превысивших разрешённый порог будут направлены в бюджет. При этом точное число камер не афишируется. Предупреждать о видеонаблюдении будут только на въезде, на участках новых знаков не появится. При этом известно, что оценивать будут среднюю скорость с въезда, дороги и выезда.

Как говорят собеседники «Фонтанки», заработавший комплекс сможет не только притормозить водителей, привыкших использовать ЗСД как гоночную трассу, но и снизить аварийность. Хотя, несмотря на быструю езду, бьются автомобилисты не так часто. Одним из серьёзнейших в октябре прошлого года было столкновение двух грузовиков и возвращавшегося из Финляндии «Хёндэ Старекс». Восемь человек погибли, семь из них сгорели в микроавтобусе.


© Фонтанка.Ру

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