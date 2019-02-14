Бывший мэр города Шахты арестован

Суд Ростовской области санкционировал арест Дениса Станиславова, бывшего главы небольшого города в 1000 км от Москвы, из-за превышения градоначальником должностных полномочий.

«Подозреваемый, являясь мэром города Шахты, издал незаконное постановление о предоставлении в аренду предпринимателю, без проведения торгов, земельного участка с завышенной площадью, для строительства жилого дома, государственная собственность на который не разграничена», – сообщается 14 февраля в заявлении Следственного комитета России.

По версии следствия, Станиславов лишил других застройщиков возможности принимать участие в торгах. По ходатайству СК РФ суд избрал бывшему главе меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные действия по делу экс-мэра продолжаются до сих пор.

Напомним, что город Шахты в Ростовской области попал в заголовки СМИ после произошедшего там 14 января взрыва бытового газа в девятиэтажном доме, в результате которого пять человек погибли.