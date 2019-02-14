Маршрутка протаранила автобус на Московском. Госпитализированы четверо пассажиров

Четыре человека пострадали в ДТП с общественным транспортом в Московском районе Санкт-Петербурга днём 14 февраля.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, около 16 часов на Московском проспекте, 216, 32-летний водитель микроавтобуса «Фольксваген Крафтер» совершил столкновение с остановившимся автобусом «МАЗ».

В маршрутке пострадали четыре пассажира, две девушки – совсем молоденькие. Мужчина 1988 года рождения и женщины 1999 и 2000 годов рождения госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, а женщина 1970 года рождения – в тяжёлом.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» уточняет маршрут микроавтобуса и автобуса – К-299 и К-13 соответственно. На фотографиях видно, какими хлипкими оказались сиденбя в «Фольксвагене».

Про женщину, сидевшую на асфальте после аварии, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» писали: «Видно, она на переднем сиденье сидела, теперь у неё колено болит». По данным «Фонтанки», предварительно у неё диагностировали перелом колена.

В компании «Питеравто», обслуживающей 299-й маршрут, рассказали, что все пассажиры застрахованы в страховой компании ОАО «Согаз» и могут обратиться по телефону 8-800-333-0888. Компания, со своей стороны, проведёт служебное расследование инцидента.