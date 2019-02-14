В Финляндии разыскивают мужчину, начинившего гвоздями протеиновые батончики в супермаркете

Полиция Хельсинки 14 февраля опубликовала снимки злоумышленника, который подозревается в том, что прятал гвозди в протеиновые батончики.

Предполагаемое преступление произошло около полуночи в супермаркете S-Market в центре финской столицы. Пока не опознанный мужчина попал на запись камер видеонаблюдения.

Начинённые железными гвоздями батончики обнаружил на полке работник магазина. Они тут же были сняты с продажи.

Это не первый случай подобного вредительства в Финляндии. Ранее в Лахти семья с детьми наткнулась на швейные иглы в картошке фри из финской сети ресторанов быстрого питания, в Пори иголки оказались в мандаринах, а в Мерикарвиа — в выпечке из супермаркета.

Осенью 2018 года клубнику, в которую кто-то воткнул швейные иглы, обнаружили в Австралии, позже начинённые опасным предметом ягоды нашли в Новой Зеландии.