Нашли виноватых. ФАС обвинил двух крупнейших трейдеров петербургской биржи в росте бензиновых цен в 2018 году

Если верить словам ФАС и нефтяников, именно эти фирмы виновны в проблемах автомобилистов. Однако предположение, что выявление и наказание возможных зачинщиков картельного сговора снизит цены, в корне неверно, говорят собеседники «Фонтанки».

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Антимонопольные дела против компаний «Солид. Товарные рынки» и «А-ойл» стали ответом на резкий рост цен на топливо в 2018 году. Если верить словам ФАС и нефтяников, именно эти фирмы виновны в проблемах автомобилистов. Однако предположение, что выявление и наказание возможных зачинщиков картельного сговора снизит цены, в корне неверно, говорят собеседники «Фонтанки». Похоже, искать надо в другом месте.

«Недобросовестные, на наш взгляд, трейдеры путем различных манипуляций, путем картельного сговора на этих торгах вот эти цены повышали», – заявил в четверг во всеуслышание начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев. Более того, он обещал в скором будущем возбудить новые дела о «бензиновом картеле».

«Это будут крупные дела, и не в отношении двух предпринимателей, у которых три бензоколонки, а компаний федерального масштаба, которые влияли либо на рынки регионов, либо на рынки РФ в целом», – заявил Андрей Тенишев.

По данным Росстата, за 2018 год бензин подорожал на 9,4%. Рост цен на топливо оказался выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза.

«Солид. Товарные рынки» с выручкой в 53 млрд рублей в год и «А-ойл» (14 млрд рублей) — крупнейшие трейдеры на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Хотя на нее приходится едва ли 10% национального объема торговли, именно биржа обеспечивает парадный фасад рынку нефтетрейдинга. Ее котировки считаются конкурентной ценой и позволяют говорить чиновникам и нефтяникам о наличии открытых, честных и рыночных отношений в отрасли. И именно на эти котировки кивали в середине 2018 года ответственные за вопрос, объясняя, почему цены на АЗС поползли вверх.

Наверное, нет смысла говорить, что за этим фасадом скрываются далеко не самые понятные обычному автомобилисту явления, а процесс ценообразования на бирже зачастую становился предметом критики профессиональных участников из числа независимых от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Куда важнее то, что прошлогодний скачок цен вызвал шквал возмущения независимых АЗС и мелких трейдеров.

Самое распространенное объяснение этого явления — продажи за границу для нефтяников куда выгоднее, чем внутренняя торговля. Кривая нетбэка (прибыль от экспорта за минусом платежей и транспортных расходов) неуклонно росла вслед за курсом доллара и котировками нефти. Вроде вполне понятное рыночное явление, если бы не детали. Во-первых, государство обязывает нефтяников продавать фиксированную долю бензина именно на бирже. Второе — на фоне взрывного роста цен довольно странно выглядели появлявшиеся одно за другим заявления о начале ремонтов на крупнейших НПЗ страны, заметно снижавшие объем поставляемого для торгов на бирже топлива.

Понятно, что первые шишки стали падать именно на ВИНКи. Принцип бритвы Оккама позволял именно их заподозрить в задирании цен: кому, как не им, было выгодно получать высокую валютную выручку, а не низкую рублевую. Но нефтяники не стали задерживаться в роли оправдывающихся и довольно скоро перешли в наступление, обвинив в дефиците и подорожании топлива независимых трейдеров.

Громче всего такие заявления слышались от «Роснефти». Это важно, потому что именно на нее приходится до 40% объемов, поступающих на биржевые торги. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил о необходимости навести порядок на бирже, потому что игроки там формируют цену, закупая огромные объемы топлива. «Потом они или их подельники начинают на нас жаловаться, что их не устраивают цены. Почему розничные независимые сети покупают в пять раз больше объемов топлива, чем объемы их АЗС? Они перекупщики!» — цитировало слова представителя «Роснефти» РБК.

Робкие аргументы о том, что если бы на бирже действительно был аномально большой спрос со стороны независимых трейдеров, то цена должна была бы падать, а не расти, были проигнорированы. Более того, в один прекрасный момент «Роснефть» просто перестала поставлять свой бензин на биржу, объясняя это борьбой с перекупщиками: «Мы не обязаны продавать топливо тем, кто его просто перепродает». При этом участники торгов обращают внимание, что именно сокращение объемов, поставляемых на биржу, и неудовлетворенный спрос вообще-то и были основной причиной роста цен.

Ирония сегодняшнего заявления ФАС в том, что тот же «Солид», несмотря на его огромные объемы торговли нефтепродуктов, едва ли не меньше всех подходит под определение виновника в скачке цен на топливо. Дело в том, что в какой-то момент эта фирма прекратила продажу на бирже. Она там только покупала бензин, а продавала его вне биржи, а значит, вообще не могла влиять на рыночные котировки.

«Раз у нефтяных компаний была такая изжога от нас, мы перестали перепродавать на бирже, чтобы никого не раздражать», – объяснил в разговоре с «Фонтанкой» Илья Мороз, гендиректор «Солид. Товарные рынки». Но к сегодняшним претензиям ФАС он отнесся без юмора, считая обвинения в картельном сговоре очень серьезными. «Мы будем плотно сотрудничать, раскрывать всю информацию по сделкам, чтобы доказать свою невиновность», – пообещал Илья Мороз.

По данным участников рынка, на «Солид» порой приходилось покупок до 200 тыс. тонн топлива в месяц, что при общем объеме торгов примерно в 900 – 1000 тыс. тонн очень заметно.

Михаил Матюшов, гендиректор «А-ойл», предпочел не комментировать заявления ФАС, сказав «Фонтанке» лишь, что его компания намерена продолжить работать на рынке.

«Биржа в прошлом году ввела ряд ограничений для борьбы со спекулянтами. К примеру, на одном базисе (точке отгрузки) НПЗ стало нельзя одновременно купить и продать, обязательно надо было вывозить топливо. Таким образом, терялись бумажные сделки», – объясняет первый заместитель гендиректора «Петербургской топливной компании» Леонид Чурилов.

«Как временная мера подобные решения, возможно, были обоснованны, но сейчас на падении рынка конечным потребителям было бы значительно лучше, если бы такие изменения биржей не вносились, – полагает Илья Мороз. – Ведь свободный рынок подразумевает, что кто угодно когда и где угодно может покупать и продавать».

Вопрос о существовании перекупщиков на бирже и независимых от ВИНКов сетей АЗС давно заботит и регулятора, и нефтяные компании. «Наше требование — разобраться с независимыми сетями АЗС, которые могут представлять собой структуры с огромным количеством посредников, которые манипулируют рынком. И кроме того, проверить качество и количество заливаемого в бак независимыми заправками топлива», – заявлял в прошлом году Михаил Леонтьев.

Его шеф, президент «Роснефти» Игорь Сечин, был еще более категоричен. «У нас сложилась конструкция, когда в отдельных регионах формируются монопольные структуры с устоявшейся схемой поставок, которые нацелены на увеличение стоимости. И даже вертикально интегрированные компании в соответствии с антимонопольным законодательством вынуждены подстраиваться. Но мы сейчас с этим будем разбираться очень серьезно», — заявлял тогда глава «Роснефти».

Однако сами трейдеры настаивают, наоборот, на позитивном влиянии на рынок. К примеру, только они, по сути, могут поставлять независимым АЗС топливо с отсрочкой платежа. Не будь трейдеров, мелким сетям бы приходилось идти на поклон к нефтяникам, покупая топливо по предоплате. А с сегодняшним положением дел, когда маржа мелких сетей, берущих бензин не с собственных НПЗ, а на рынке, стремится к нулю, это могло бы поставить крест на их бизнесе.

Ну и самый главный контраргумент — ни одна нефтяная компания пока не дала гарантию того, что ликвидация спекулянтов и независимых АЗС снизит цены на заправках. Ведь главная причина роста — все же в росте спроса и цен на западных рынках и снижении курса рубля. Этот простой факт легко подтверждают сухие цифры статистики: в 2018 году экспорт нефтепродуктов вырос к уровню прошлого года сразу на 38,2% и составил $129,05 млрд. Разумеется, чтобы хоть как-то обосновать поставки бензина на внутренний рынок (а это их заставляет делать государство), а не на экспорт, нефтяные компании были очень заинтересованы в росте цен на российских АЗС. Другой немаловажный фактор — повышение налогов и платежей, приходящихся на рынок нефтепродуктов. Ни на что из этого трейдеры и мелкие сети не могут повлиять, а значит, штрафы от ФАС и даже их уход с рынка не приведет к снижению цен на заправках.

Иван Черных, «Фонтанка.ру»