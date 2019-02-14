Спортобщество «Динамо» одобрило продажу футбольного клуба структурам ВТБ

Спортивное общество «Динамо», владеющее одноименным футбольным клубом, одобрило его продажу структуре банковской группе ВТБ, сообщает пресс-служба ВФСО.

«Члены президиума одобрили сделку продажи обществом «Динамо» Акционерному обществу «Управляющая компания «Динамо» (основной акционер – банк ВТБ) пакета акций АО «ФК «Динамо-Москва» и уполномочили председателя лбщества «Динамо» Владимира Стржалковского подписать договор купли-продажи», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте общества 14 февраля.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам о том, что банк собирается выкупить облатно контрольный пакет футбольного клуба на символический 1 рубль.

Напомним, ВТБ владел «Динамо» с 2009 года, однако в 2016-м контрольный пакет ВФСО был продан за символический один рубль. Все это время банк оставался спонсором команды. Информация о том, что ВТБ собирается вернуть себе контроль над клубом, появилась в декабре прошлого года. В этом сезоне московская команда в чемпионате России идет на 12 месте.