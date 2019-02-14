Средняя стоимость ОСАГО в России снизилась. Исключение – общественный транспорт и такси

В 2019 году в России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО. С 1 января по 10 февраля цены упали на 3,6%. Для мотоциклов она и вовсе подешевела более чем вдвое. А вот в случае общественного транспорта и такси полисы, напротив, подорожали.

Как сообщает 14 февраля агентство «Автостат» со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя цена полиса ОСАГО в 2019 году составила 5676 рублей, тогда как в конце 2018-го она равнялась 5886 рублям. Для легковушек физических лиц средняя стоимость автогражданки снизилась на 1,7% – с 5667 до 5645 рублей, а в целом для легковых авто снижение составило 2,5% – с 5817 до 5673 рублей. А для мотоциклов и мотороллеров ценники упали аж на 54,9% – с 950 до 429 рублей.

Также существенно снизились тарифы для грузовиков – на 9,2% (с 8159 до 7407 рублей). На столько же в процентном соотношении стали дешевле полисы ОСАГО для тракторов, самоходных и дорожно-строительных машин. Для автобусов, которые не используются для регулярных перевозок, автогражданка подешевела на 10,4% – с 5768 до 5167 рублей.

Выросли же средние цены на ОСАГО для четырех категорий – это общественный транспорт и такси. Для троллейбусов стоимость полиса стала выше на 5,5% – с 9 278 до 9791 рублей; для трамваев – на 13,7% (с 4420 до 5026 рублей), для автобусов, которые используют для регулярных перевозок – на 13,1% (с 12707 до 14377 рублей). В случае автомобилей такси автогражданка подорожала на 2,3% – 15897 до 16256 рублей.