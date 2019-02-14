На поверхности Невы заметили маслянистые пятна. Разлив опять зафиксировали в створе улицы Ватутина

Плывущие вдоль Свердловской набережной радужные разводы заметили жители Петербурга 14 февраля. Скопление нефтепродуктов наблюдалось в створе улицы Ватутина.

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного Росприроднадзора, в данный момент специалисты отбирают пробы в реке и в колодцах Выборгской ТЭЦ-17, филиала ПАО «ТГК-1». Загрязнение обрабатывают пеной.

В прошлый раз экологи приезжали на Свердловскую набережную в сентябре 2018 года. Тогда с поверхности воды собрали 500 килограммов нефтеводяной смеси.