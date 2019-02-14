В Петербурге прекращает работу Ассоциация банков Северо-Запада. Местные банки вымирают

Члены Ассоциации банков Северо-Запада приняли решение о прекращении её работы в конце первого квартала 2019 года. Союз просуществовал почти 30 лет.

Как заявил 14 февраля президент ассоциации Владимир Джикович, решение зрело уже полтора года. Санкт-Петербургских банков становится все меньше, большинство важных решений принимается централизованно в Москве, смысла в дальнейшей поддержке деятельности Ассоциации банков Северо-Запада он не видит.

В будущем на базе организации планируют сохранить обучение и повышение квалификации банковских сотрудников, методологическую проработку банковских вопросов и другие услуги, которыми активно пользуются члены ассоциации.

Ассоциация банков Северо-Запада (АБСЗ), созданная 19 декабря 1989 года, была призвана реализовать политику защиты интересов банковского сообщества региона, способствовать совершенствованию законодательной и нормативной базы, необходимой для успешной работы банков.