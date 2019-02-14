Немецкая контрразведка проверяет связи России и ультраправых партий ФРГ

В Германии формируют группу экспертов, чтобы оценить влияние России на немецкую политическую жизнь через ультраправых политиков.

«Федеральное ведомство по защите конституции ФРГ проверяет связи России с крайне правыми партиями в Германии. <...> Спецслужбы сформируют группу экспертов во главе с представителями Федерального ведомства по защите конституции <...> Москва может быть союзником правых германских партий в попытке дестабилизировать Запад» – об этом 14 февраля сообщает издание Märkische Allgemeine.

Немецкие спецслужбы полагают, что Россия может поддерживать движение Die Rechte (Правые) и третью по численности партию в федеральном собрании страны – «Альтернатива для Германии». Ранее СМИ сообщали, что представители этой политической силы якобы летали в Москву на деньги российского правительства. Источники в партии якобы подтвердили эту информацию, хотя официально «Альтернатива» отрицает получение любых средств из Москвы.

Напомним, что «Альтернатива для Германии» была создана в 2013 году. Уже через 4 года эта политическая сила стала третьей по численности в бундестаге.