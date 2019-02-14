«У России есть полгода». Как НАТО три дня уговаривал Россию вернуться в ДРСМД

«Неправильные русские ракеты» обсуждали на брюссельской встрече военные министры НАТО. Союзники призывают Кремль одуматься, но плана «Б» у них, похоже, нет.

Йенс Столтенберг /Генеральный секретарь НАТО

В рамках саммита в штаб-квартире альянса пересчитывали бюджеты, приветствовали без пяти минут коллегу из новорожденной Северной Македонии и кормили завтраком министра обороны Украины. Но Россия и соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности все равно были фаворитами. К ним приходилось возвращаться снова и снова: на брифингах, в ходе закрытых от прессы дискуссий, в кулуарах. Тезисы «Россия должна вернуться к договору РСМД» и «У неё на это полгода» звучали ощутимо тверже, чем ответ на вопрос: «А что будет, если нет?»

Ключевую тему ежегодной встречи министров обороны НАТО определило 1 февраля, когда американский президент уведомил Россию о том, что США начинают процедуру выхода из подписанного Горбачёвым и Рейганом договора. Алгоритм предполагает полугодовую паузу, в течение которой ещё можно все вернуть. Для этого нужно просто уничтожить ракету 9М729, которая, по мнению Штатов, способна лететь дальше, чем 500 километров, тем самым нарушая соглашение 1987 года.

Позицию союзника разделяют в НАТО. Насколько далеко может лететь эта ракета, в альянсе не знают, так как сами не видели, а Кремль не показывает, называя обвинения наветами. Истину Москва видит в том, что именно США – отступники. Тому пример – установки Mk.41, которые размещены в Румынии и Польше и в нужный момент превращаются в пусковое оборудование для «Томагавков», дальность которых достигает 2,2 тысяч километров. Россия ответила США зеркально и тоже приостановила своё участие в ДРСМД.

Эхо этих заявлений сопровождало саммит НАТО, который проходил в Брюсселе. У России есть последняя возможность «вернуться к соблюдению и сохранить Договор о РСМД», – заявил 12 февраля Генеральный секретарь и официальный спикер НАТО Йенс Столтенберг. На предваряющем встречу министров брифинге он рассказал, что союзники пока только изучают и анализируют, как поступить, если Россия продолжит упорствовать. «Я не буду спекулировать на том, какими будут эти шаги», – сказал он и признался: все идёт к тому, что нам всем придётся научиться жить в мире, где много-много больших ракет, и они ядерные.

Все это уже звучало в заявлении НАТО от 1 февраля, поэтому журналистов больше интересовало, когда у альянса наступит стадия принятия: человечество уже живет в окружении ядерных ракет, с момента развала Советского Союза вооружиться успели Израиль, Китай, Пакистан, Иран и Индия.

НАТО совсем не против, если появится новый договор, с большим количеством участников, но это не отменяет отвественности за шельмование старого соглашения. «Я не согласен с тем, что раз не все страны под его (ДРСМД) действием, значит, можно нарушать», – сказал Столтенберг. В таком же духе он парировал обвинениям Кремля, который советует присмотреться к ядерному щиту Польши.

«Они подменяют понятия, – возмутился генсек. – Нет новых американских ракет в Европе, но все больше и больше российских. Все переставили с ног на голову». Несмотря на такое своеволие Кремля, НАТО не будет размещать дополнительные ракеты в Европе, потому что «не хочет новой гонки вооружений». О том же, к слову, 2 февраля сказал президент Путин. «Мы не будем втягиваться в затратную гонку вооружений», - сказал он и поручил модернизировать до наземного уровня морские крылатые ракеты «Калибр» (аналог «Томагавка»).

Встреча военных министров состоялась 13 февраля. Почётным гостем стала Радмила Шекеринска, глава оборонного ведомства новой республики Северная Македония. Шекеринска пока может только наблюдать за работой НАТО, право голоса у неё появится, как только государство станет полноправным, 30-м союзником альянса. Ожидается, что это случится следующей весной.

В повестке первого дня стояли вопросы по увеличению военных бюджетов до уровня 2% от ВВП; так называемая Инициатива готовности, которая подразумевает развертывание 30 боевых кораблей, 30 сухопутных батальонов и 30 воздушных эскадронов и все это за 30 дней; и, конечно, ДРСМД и российское им пренебрежение. Столтенберг накануне, напомним, не хотел «спекулировать» и рассказывать заранее о шагах, которые смогут заставить Москву вернуться к договору. Потому итогов первого дня ждали. Пока ждали, с прессой работали спикеры альянса, которых в Брюсселе рекомендовано называть «чиновник НАТО», без указания имени.

«У России есть полгода, чтобы уничтожить ракеты. Вопрос, выживет договор или нет, зависит от России», – твердил один из таких чиновников. Он рассказывал, как союзники шесть лет выражали своё недовольство, а ответом им было традиционное русское: «Ракета? Какая ракета?». И лишь когда Дональд Трамп заявил, что разорвёт ДРСМД, Кремль прозрел: «Ааа! Вы про эту ракету?! Да, есть такая, но это не то, что вы думаете». В этом месте, чиновник НАТО, чуть было не развёл беспомощно руками – мол, видите, с кем приходится работать. На уточняющие вопросы, в каком количестве и где именно размещены 9М729, а главное, что именно должна уничтожить Россия (не «Искандеры» же, для которых ракета создана?), представитель альянса ответить не смог. «Читайте в прессе, там все подробно написано», – сказал он.

13 февраля пресса сообщила о закупке поляками американских систем залпового огня на 400 миллионов долларов, что должно существенно укрепить восточный фланг НАТО. Польша и США – союзники, вполне логично, что они взаимодействуют в целях укрепления обороны, – пожал плечами чиновник без имени. Но усиление Варшавой артиллерии нельзя сопоставить с тем, что делает Россия, считает он. С Москвой нужно разговаривать, а, как с нею разговаривать, если она не хочет, – вот это совершенно непонятно.

«Меня разочаровывает тот, факт, что Россия больше не идёт на диалог. Я не знаю, какие тут могут быть наши шаги, мы не ожидали этого. Мы не ожидали, что Россия не будет соблюдать договор. И вот через полгода приходится из него выходить. Я не знаю, какое решение будет принято, не знаю. Но мы должны вернуться к вопросу сдерживания», – вдруг сказал представитель НАТО, курирующий вопросы контроля за вооружением и разоружением. А потом и вовсе озадачил откровением: «Я не знаю, что будет дальше. Наверное, есть другие люди, которые знают».

Накануне госсекретарь США Майк Помпео звонил внешнеполитическому министру РФ Сергею Лаврову. Журналистам он потом рассказал, что говорили о ДРСМД, но глава МИД заявляет, что эта тема не обсуждалась: якобы сам Помпео вопрос не поднимал, а проявлять инициативу российским дипломатам не велел Путин.

«Россия знает, что мы готовы», – наконец, Йенс Столтенберг вышел к журналистам с итогами первого дня. Его заявление могло бы создать эффект дежавю, но в выступлении 13 февраля будущее время заменено на прошедшее.

«Мы обсудили сегодня на переговорах ситуацию вокруг договора РСМД из-за нарушения договора со стороны РФ. Все союзники готовы к дальнейшему взаимодействию с Россией», – сказал глава НАТО.

Если в зале и были те, кто ждал от Столтенберга конкретного плана конкретных действий, значит, теперь они знают, что такое разочарование. «В настоящее время НАТО проводит оценку последствий нарушения Россией Договора. Я не буду предвосхищать исход этого процесса. Но любые наши шаги будут оборонительными, взвешенными и скоординированными. И мы не намерены развертывать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе» – повторил генсек свою речь от 12 февраля.

И тогда амфитеатре прозвучало обидное: «А не опоздали ли вы с анализом?»

«НАТО не сегодня начала думать, мы анализировали, думали о последствиях», – нет, не вскипел, конечно, скандинав Столтенберг. Не вскипел, но расстроился. «Этот краеугольный камень безопасности Европы, этот договор, он должен существовать! Россия должна вернуться. Новые ракеты – это часть широкой картины того, что делает Россия. Нельзя сказать, что мы ничего не делаем! Мы делаем!» – сказал он и добавил: «Мы будем делать это единым способом, как единая организация».

Тогда у Столтенберга спросили, как Россия должна реагировать на польское усиление «восточного фланга НАТО». «НАТО не решает, каким образом его члены приобретают оборудование», – ответил он, признавая, что Польша серьёзно усилилась, в том числе, разместив на своей территории бригаду США. «Мы не увеличиваем (военную мощь), а действуем сбалансированно», – подчеркнул глава блока.

«А как НАТО относится к тому, что её союзник Турция покупает у России С-400?» – прозвучал следующий вопрос.

Каждая страна НАТО, конечно, самостоятельно решает, у кого закупать оружие, повторил Столтенберг. Но и США, и Италия, и Франция сейчас пытаются вразумить союзника. Франция, например, предлагает в качестве альтернативы свою систему противоракетной обороны SAMP-T, а США готовы продать комплексы «Патриот».

«Все должны понять, – вернулся к теме РДСМ Столтенберг. – Дело не в том, что США заявили о выходе (из договора) а в том, что Россия нарушает». Спасти договор – главная миссия НАТО. «Мы вновь призывам Россию вернуться к его исполнению», – снова и снова говорил генсек. Продолжить этот разговор он планирует 15 февраля.

На 54-ю Мюнхенскую конференцию по безопасности приглашён Сергей Лавров, и глава альянса рассчитывает найти нужные слова.

14 февраля для министра обороны Украины началось с завтрака в штаб-квартире НАТО. Такой формат встречи предусматривал неформальную беседу Степана Полторака и Йенса Столтенберга.

Украина попросила у НАТО об особых для себя условиях, фактически речь идёт о создании флота с нуля. «Мы запрашиваем помощь в развитии инфраструктуры наших Военно-морских сил, баз, корабельного состава, антикорабельных средств», – сказал накануне постоянный представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко.

«У нас была очень хорошая дискуссия в ходе завтрака, – сказал генсек альянса по итогам третьего дня. – Все члены НАТО поддерживают Украину политически и практически. Мы рассматриваем, что еще можем сделать. У нас есть различные трастовые фонды, поддержка в кибербезопасности, сотрудничество в акватории Черного моря». Он уточил, что союзники подумают, как ещё увеличить своё присутствие в регионе, напомнив, что в рамках поддержки Украины уже значительно наращены силы в море, воздухе и на земле. Столтенберг также призвал Россию освободить украинских моряков, которых Москва обвиняет в нарушении госграницы, и ещё раз напомнил, что в НАТО готовы к спасительному диалогу о ДРСМД.

Юлия Никитина,

«Фонтанка.ру»