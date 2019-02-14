Путин: С присутствием террористов в районе Идлиба мириться нельзя

С присутствием террористов в районе сирийского Идлиба мириться нельзя, нужно рассмотреть шаги по их искоренению, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами Ирана и Турции Хасаном Роухани и Тайипом Эрдоганом в Сочи 14 февраля.

"Нам также необходимо условиться о том, как обеспечить окончательную деэскалацию в Идлибе. Провинции удается поддержать режим прекращения боевых действий, но это не означает, что мы должны мириться с присутствием в районе Идлиба террористических группировок. Поэтому предлагаю рассмотреть конкретные практические шаги, которые Россия, Турция и Иран могли сообща предпринять для полного уничтожения террористического очага", – сказал Путин. Его цитируют российские информагентства.

Президенты России, Ирана и Турции проводят в Сочи Четвертую трехстороннюю встречу глав государств – гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.