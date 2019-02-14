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Финляндия
14.02.2019 17:03
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«Отец финского кино» Аки Каурисмяки отказался от звания академика в знак протеста против вырубки лесов

Самый известный финский режиссёр Аки Каурисмяки заявил, что отказывается от почётного звания академика искусств. Об этом титулованный деятель кино сообщил 14 февраля, пишет Yle.

Каурисмяки заявил, что делает это в знак протеста против политики правительства, которое, по его мнению, не бережёт ресурсы страны. Режиссёр направил президенту Саули Ниинистё письмо, в котором высказал своё несогласие с масштабной вырубкой финских лесов и допуском крупных горнодобывающих иностранных компаний к полезным ископаемым Суоми.

«Несмотря на предостережения десятков экспертов, финское правительство довело ежегодные вырубки до таких масштабов, что вскоре поглотительная способность лесов и переработка ими углеводорода снизятся до одной шестой от нынешних объемов. Единственным объяснением этому служит высокая цена на целлюлозу, из которой изготавливается мягкая бумага, пользующаяся спросом в Китае», – написал Каурисмяки.

Он также раскритиковал отказ правительства обновлять закон о горнодобыче, который, по словам режиссера, «разрешает любому металлургическому гиганту из-за рубежа захватывать финские территории и использовать разработанные финнами шахты и минералы, не платя ни цента денег в казну страны, оставлять после себя разруху, запустение и испорченную экологию в регионе, восстанавливать которую приходится финским налогоплательщикам».  

Титул академика в Финляндии считается высшим званием, которое президент даёт заслуженным деятелям науки, культуры и искусства. Каурисмяки получил его в 2008 году.

Это далеко не первый громкий протест Каурисмяки. Ранее режиссер уже отказался от звания почетного доктора Художественной академии Финляндии, поскольку этим же титулом наградили исполнительного директора компании Marimekko Кирсти Паакканен. Режиссер бойкотировал продажу компанией меховых изделий.

Недавно он не приехал на Нью-Йоркский кинофестиваль после того, как американцы отказали в выдаче визы иранскому режиссеру.

В 2001 году фильм Каурисмяки «Человек без прошлого» был номинирован на «Оскар» в категории «лучший иностранный фильм», однако режиссер отказался участвовать в церемонии в знак протеста против ведения войны в Ираке.


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