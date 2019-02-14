«Кутузов грустит» вместе с петербуржцами: иногда лучше бы и не убирали

Петербуржцы продолжают жаловаться на неаккуратность дорожников и коммунальщиков, очищающих город от снега и наледи.

В самом центре, у Марсова поля, повреждена ограда. «Снегоуборочная техника снесла столб. Кутузов грустит», – пишет очевидец 14 февраля в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На Васильевском острове снег убирают вместе с кустами и заборами, передаёт сетования горожан, подкреплённые видеозаписью, телеграмм-канал «Протестный Петербург».

На Коломенской улице трактор скребёт, похоже, не столько лёд, сколько асфальт, считают подписчики «Признавашек».

В Поварском переулке, 4, видимо, при сбросе снега с кровли разбили навес, сообщали там же.

Фото: vk.com/unreleased_dtp

А повреждения припаркованных автомобилей при чистке крыш – уже давно классика. Приведём только пару примеров за последние дни.