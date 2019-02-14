В День святого Валентина жителей Купчино согревает любовь. Дефектная труба лишила тепла 32 дома

Коммунальная авария подстегнула романтический настрой жителей квартир Фрунзенского района Петербурга 14 февраля. Теперь запланированный ужин при свечах в День святого Валентина не только создаёт интимную обстановку, но и согревает.

Как пояснили в «Теплосети Петербурга», сегодня при плановом объезде специалисты заметили парение у первого корпуса 22-го дома на улице Белы Куна. Для предотвращения более серьёзной аварии с 10 утра на участке сети начались ремонтные работы, которые продлятся до 6 утра. На месте работают две бригады и пять единиц техники.

В зону дефекта попали 32 жилых здания. Отопление в квартиры поступает по резервной схеме, горячая вода — в штатном режиме.