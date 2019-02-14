Медсестру освободили от наказания за маргинальные мемы про священников и президента. Из экстремистов её не вычеркнули
Советский суд Красноярска освободил от ответственности медсестру-активистку, приговорённую за экстремистские картинки. Она «разжигала» в закрытом альбоме «ВКонтакте», но ФСБ проблем с доступом не испытала.
Как сообщает глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков 14 февраля, очередной освобождённой от уголовного преследования после смягчения 282-й статьи стала Оксана Походун. Судимость сибирячка получила за коллекцию маргинальных картинок, которые почти год собирала в альбоме на своей странице в социальной сети.
От внимания правоохранителей мемы про президента, священников и религию в целом не скрыли ни псевдоним, под которым была создана страница, ни ограничение альбома «только для меня». Походун признали виновной в возбуждении религиозной розни и приговорили к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком. Защита полагала, что преследовать женщину начали из-за её участия в акциях запрещённой в РФ «Артподготовки».
В действующем перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга Оксана Походун числится под номером 6271. После решения суда список ещё не обновлён.
Справка:
Госдума смягчила наказание по 282 статье УК РФ 19 декабря, после внесения поправок Владимиром Путиным. Если раньше за разжигающие вражду картинки можно было получить реальный срок, то теперь за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. Если в течение года пользователь снова попадётся на виртуальном экстремизме, то его ждёт уголовное наказание. Президент подписал законопроект 27 декабря.