18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+1°C
/ Завтра: +4
$ 66.54р
75.05р
17:54 14.02.2019
Расширенный поиск

Общество
14.02.2019 16:53
Печать

Медсестру освободили от наказания за маргинальные мемы про священников и президента. Из экстремистов её не вычеркнули

Советский суд Красноярска освободил от ответственности медсестру-активистку, приговорённую за экстремистские картинки. Она «разжигала» в закрытом альбоме «ВКонтакте», но ФСБ проблем с доступом не испытала.

Как сообщает глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков 14 февраля, очередной освобождённой от уголовного преследования после смягчения 282-й статьи стала Оксана Походун. Судимость сибирячка получила за коллекцию маргинальных картинок, которые почти год собирала в альбоме на своей странице в социальной сети.

От внимания правоохранителей мемы про президента, священников и религию в целом не скрыли ни псевдоним, под которым была создана страница, ни ограничение альбома «только для меня». Походун признали виновной в возбуждении религиозной розни и приговорили к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком. Защита полагала, что преследовать женщину начали из-за её участия в акциях запрещённой в РФ «Артподготовки».

В действующем перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга Оксана Походун числится под номером 6271. После решения суда список ещё не обновлён.

Справка:

Госдума смягчила наказание по 282 статье УК РФ 19 декабря, после внесения поправок Владимиром Путиным. Если раньше за разжигающие вражду картинки можно было получить реальный срок, то теперь за первое нарушение гражданам будет грозить административный штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 100 часов, либо административный арест на срок до 15 суток. Если в течение года пользователь снова попадётся на виртуальном экстремизме, то его ждёт уголовное наказание. Президент подписал законопроект 27 декабря.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
shutterstock.com
14.02.2019 17:13

«Остатки сладки» - распродажа квартир в готовой малоэтажке

У желающих найти недорогое высококачественное жилье в готовом малоэтажном комплексе есть отличные шансы.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2019 15:24

44-ФЗ: государственные закупки под ключ

Вступили в силу очередные изменения в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Если в прошлом году проведение электронной процедуры считалось правом заказчика, то с начала 2019 года электронные закупки стали обязательными.
фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
14.02.2019 15:14

Все по плану: детсад в Ленсоветовском откроется в сентябре

В поселке Ленсоветовский полным ходом идет строительство нового детского сада. Работы ведет СК "Дальпитерстрой".
предоставлено компанией ARKAN
14.02.2019 14:51

Влюбленные в Toyota

Сегодня, в 3:38 команда ARKAN предотвратила угон автомобиля Toyota Land Cruiser 200 на проспекте Стачек.
ГК "КВС"
14.02.2019 14:36

Скидка в 50 000 рублей на квартиру от «КВС»

Группа компаний «КВС» дарит скидку в 50 000 рублей* при покупке квартиры через Интернет-магазин.
фото предоставлено компанией "Американская Медицинская Клиника"
14.02.2019 14:32

Что важно знать при травме?

Хорошо тем, кто знает куда обращаться в случае получения травм, ушибов, переломов. Согласитесь, что перепады температур, которые влекут за собой слякоть, гололед и возможные травмы все еще остаются «верными спутниками» петербуржцев.
АО «Строительный трест»
14.02.2019 14:28

10 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован двумя банками

В феврале строящийся 10-й лот жилого квартала NEWПИТЕР, расположенный на юго-западной границе Петербурга и области в поселке Новоселье, получил ипотечные аккредитации от «РоссельхозБанка» и банка «АК БАРС».
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
14.02.2019 13:13

«Алмаз – Антей» и Российская академия наук подписали соглашение о сотрудничестве

АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Российская академия наук 14 февраля 2019 заключили соглашение о сотрудничестве в области научно-технической, инновационной, информационно-аналитической и экспертной деятельности.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
14.02.2019 12:58

«Северная долина» названа самым популярном жилым комплексом Петербурга и области

Жилой комплекс «Северная долина» от компании «Главстрой Санкт-Петербург» возглавил список популярных новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Соответствующий рейтинг составлен аналитиками проекта Яндекс.Недвижимость.
ЗАО «Ленстройтрест»
14.02.2019 12:44

ГК «Ленстройтрест» – в финале премии «Серебряный лучник» Северо-Запад

Девелопер «Ленстройтрест» стал финалистом премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник» Северо-Запад. Корпоративная философия ЖИВИ вошла в список номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа».
ПАО «Группа ЛСР»
14.02.2019 12:30

Старт продаж коммерции от «Группы ЛСР»

«Группа ЛСР» вывела в продажу встроенные коммерческие помещения в двух своих проектах в Санкт-Петербурге. Для потенциальных покупателей доступно чуть более 1,6 тыс. кв. м в комплексах «Шуваловский» в Приморском и CINEMA в Калининском районах города.
ГК «Эталон»
14.02.2019 12:22

Группа «Эталон» увеличила продажи на 51% в январе 2019 года

Продажи недвижимости Группы "Эталон" в январе 2019 года увеличившись на 51% по сравнению с январем прошлого года и составили 5,5 миллиардов рублей.