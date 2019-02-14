Медсестру освободили от наказания за маргинальные мемы про священников и президента. Из экстремистов её не вычеркнули

Советский суд Красноярска освободил от ответственности медсестру-активистку, приговорённую за экстремистские картинки. Она «разжигала» в закрытом альбоме «ВКонтакте», но ФСБ проблем с доступом не испытала.

Как сообщает глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков 14 февраля, очередной освобождённой от уголовного преследования после смягчения 282-й статьи стала Оксана Походун. Судимость сибирячка получила за коллекцию маргинальных картинок, которые почти год собирала в альбоме на своей странице в социальной сети.

От внимания правоохранителей мемы про президента, священников и религию в целом не скрыли ни псевдоним, под которым была создана страница, ни ограничение альбома «только для меня». Походун признали виновной в возбуждении религиозной розни и приговорили к двум годам условно с аналогичным испытательным сроком. Защита полагала, что преследовать женщину начали из-за её участия в акциях запрещённой в РФ «Артподготовки».

В действующем перечне экстремистов и террористов Росфинмониторинга Оксана Походун числится под номером 6271. После решения суда список ещё не обновлён.