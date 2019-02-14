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Общество
14.02.2019 16:48
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Закон «крёстного отца». Путин предложил ввести в УК наказание за «высшее положение в преступной иерархии»

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о дополнении УК РФ новой статьей – 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии», сообщает «МедиаЗона».

Документ предполагает для «крёстных отцов» преступных сообществ наказание от 8 до 15 лет колонии со штрафом до 5 млн рублей либо в размере зарплаты осужденного или иного его дохода за период до пяти лет.

Президент также предложил повысить верхнюю планку штрафа за создание организованного преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК) до 5 млн рублей. 210-я статья может быть дополнена частью 1.1 "Участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ и (или) организованных групп в целях совершения преступлений". За такие деяния предложено лишать свободы на срок от 12 до 20 лет. Помимо этого, президент предлагает повысить нижнюю планку наказания за участие в оргпреступности с пяти до семи лет колонии.

Вместе с тем законопроект Владимира Путина расширяет примечание к 210-й статье, увеличивая список поощрений для преступников, которые идут на сотрудничество с правоохранительными органами.

Если документ будет принят парламентом, от уголовной ответственности может быть освобожден не только участник или руководитель преступного сообщества, который добровольно прекратил свою деятельность и способствовал раскрытию преступлений, но и человек, совершивший хотя бы одно из преступлений по 210-й статье. Условием для прекращения преследования может быть также информация о готовящемся собрании руководителей или других представителей организованного преступного сообщества.

"Фонтанка" писала о том, что в октябре 2018 года присяжные в Горсуде Петербурга оправдали Александра Курьякова по прозвищу Лось, которого следствие и прокуратура считали лицом, занимавшим высшую ступень в преступной иерархии. Бандитизм и убийства присяжные тоже сочли недоказанными. Курьякова признали виновным только в поставке наркотиков и приговорили к девяти годам. Шесть из них он уже отсидел под стражей и может претендовать на условно-досрочное освобождение. Вердиктом присяжных восемь из десяти подсудимых по делу Курьякова были оправданы полностью.

Александр Курьяков был арестован в августе 2012 года. Сперва ему предъявили обвинение в пяти убийствах. В процессе расследования СК увидел в Лосе организатора преступного сообщества в качестве лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Курьяков оказался единственным в стране, получившим обвинение по статье 210 ч. 4 УК РФ. Кроме убийств и организации ОПС, Лосю и его предполагаемым соучастникам вменяли бандитизм, незаконный оборот наркотиков, а нескольким фигурантам из числа бывших сотрудников правоохранительных органов – превышение должностных полномочий.

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