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Спорт
14.02.2019 16:39
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СКА подписал новый контракт с Хелльбергом

ХК СКА подписал новый контракт с голкипером Магнусом Хелльбергом, сообщает официальный Твиттер петербургского клуба. Новое соглашение с 27-летним шведом рассчитано до конца сезона-2021/22.

В текущем сезоне Хелльберг провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе СКА, в которых пропустил 42 шайбы.

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