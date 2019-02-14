СКА подписал новый контракт с Хелльбергом

ХК СКА подписал новый контракт с голкипером Магнусом Хелльбергом, сообщает официальный Твиттер петербургского клуба. Новое соглашение с 27-летним шведом рассчитано до конца сезона-2021/22.

⚡️Магнус с нами еще на три года⚡️

СКА заключил новый контракт с голкипером Магнусом Хелльбергом, соглашение будет действовать до конца сезона 2021/22.

Желаем Магнусу удачи и побед в красно-синей форме! pic.twitter.com/9GhGUgYdUD — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 14 февраля 2019 г.

В текущем сезоне Хелльберг провел 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе СКА, в которых пропустил 42 шайбы.