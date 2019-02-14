«Газпром нефть» отложила принятие решения по инвестициям в проект в Венесуэле

«Газпром нефть» ожидает, что инвестиционное решение по проекту «Хунин-6» в Венесуэле будет принято не в 2019 году, как предполагалось ранее, а в более поздний срок. Об этом 14 февраля сообщил на брифинге в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Планировалось, что решение будет принято этом году. Очевидно, оно будет принято позже», — сказал он.

Дюков пояснил, что сейчас на проекте продолжаются геологоразведочные работы и ведётся проект ранней добычи нефти, сообщает RNS.

В проекте «Хунин-6» 40% акций принадлежит российскому предприятию «Национальный нефтяной консорциум» (у «Газпром нефти» — 20%, у «Роснефти» — 80%).

Напомним, что глава оппозиционного Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Действующий президент Николас Мадуро назвал Гуайдо "марионеткой США". Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. Политический кризис в стране до сих пор не разрешен.