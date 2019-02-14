Мамаев за один матч в «Бутырке» забил 7 голов. Столько же - на его счету за три сезона в чемпионате России

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Футболист Павел Мамаев, которого оставили под стражей до 8 апреля, сумел поиграть сразу за две команды в первом в истории российских СИЗО футбольном матче, приуроченном ко Дню святого Валентина. Полузащитник «Краснодара» забил почти половину всех голов. Его товарищ по несчастью Александр Кокорин не смог присоединиться к игре из-за травмы.

Мачт в «Бутырке» проходил по не совсем обычным правилам: два тайма по 20 минут, а команды состояли из 6 игроков, которых лично отбирал Павел Мамаев. Об этом 14 февраля сообщает ТАСС.

Начал встречу 30-летний хавбек за команду «оранжевых», названных так за цвет жилетов, забив за них три гола. Во втором тайме произошел невиданный в большом футболе трансфер – Мамаев перешел к «зеленым» прямо по ходу игры, отметившись за свой новый «клуб» 4 результативными ударами. Свой седьмой гол профессиональный футболист забил ударом через себя.

Встреча завершилась со счетом 8:7, из которых 7 голов приходится на Мамаева. Столько же раз он поразил ворота за три сезона в чемпионате России.

После завершения игры Мамаев поставил автограф на своем жилете и передал его в качестве подарка сотрудникам ФСИН.

Для освещения игры в «Бутырке» были аккредитованы 60 журналистов.