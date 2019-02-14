«Остатки сладки» - распродажа квартир в готовой малоэтажке

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У желающих найти недорогое высококачественное жилье в готовом малоэтажном комплексе есть отличные шансы.

Жилой комплекс «Образцовый квартал 2» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга открывает распродажу* оставшихся квартир. Комплекс сдан, многие жильцы уже завершили ремонтные работы и заехали. У Вас есть прекрасная возможность купить готовое жилье по привлекательным ценам.

Одним из дополнительных преимуществ является современный детский садик с бассейном, расположенный в непосредственной близости от жилого комплекса. Приятными бонусами станут: удобное транспортное сообщение, зеленые парки Пушкина и быстро развивающаяся инфраструктура.

*Сроки предложения: с 14.02.2019г до 31.03.2019 г., организатор: ООО "Терминал-Ресурс", ИНН 7820338713. Количество квартир ограничено. Подробнее с уловиями предложения можно ознакомиться по тел. 719-19-19

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya