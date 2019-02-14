В доме за Казанским собором обрушилась часть балкона. Отремонтировать фасад должны до наступления лета

В доме Общества для морского, речного, сухопутного страхования и страхования от огня «Волна» на Казанской улице начал разрушаться один из балконов. До конца мая компании «Интерком», которая ремонтировала фасад, предстоит провести гарантийные работы. Об этом «Фонтанке» 14 февраля сообщила пресс-служба некоммерческой организации «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».

Фасад дома Общества страхования, известный также как доходный дом Кохендорферов, расположенный по адресу: Казанская улица, 2, ремонтировали в 2017 году. Контракт на работы за 18,9 млн рублей Фонд капремонта заключил с компаний «Интерком».

Как сообщил оператор, согласно договору, дефекты, которые появляются в течение 5 лет, подрядчик обязан устранять за свой счет. «Поскольку для устранения дефекта необходимо заново штукатурить участок, а это возможно только в теплое время года, подрядная организация выйдет на адрес весной и устранит отслоение. Фондом капремонта ей будет поставлен срок до конца мая», – рассказали в фонде.

Провести контраварийные мероприятия, в числе которых простукивание участка, рядом с которым произошло обрушение, обязана управляющая компания.