Силовики пришли еще за одним топ-менеджером РКЦ «Прогресс». Производителя «Союзов» заподозрили в мошенничестве

У силовиков возникли претензии еще к одному топ-менеджеру ведущего ракетно-космического предприятия России. В Самаре задержан бывший первый заместитель гендиректора Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Константин Наумов.

Как сообщает 14 февраля РИА Новости, Наумов курировал экономику и финансы на предприятии. Ему вменяют мошенничество. Но подробностей пока нет. В региональном управлении ФСБ от комментариев воздержались.

Известно лишь, что бывшего первого зама доставили в суд для избрания меры пресечения. Следствие просит отправить его в СИЗО.

В ноябре 2017 года Следственный комитет РФ заявил, что служебная проверка финансово-хозяйственной деятельности самарского центра вылилась в два уголовных дела. По версии следствия, сотрудники предприятия настолько щедро тратили деньги, что дважды платили за одни и те же работы. Тогда был выявлен ущерб, превышающий 404 миллиона рублей.

В феврале 2018-го следователи назвали конкретную фамилию – генерального директора «Прогресса» Александра Кирилина. Ему вменили злоупотребление полномочиями. По версии следствия, в 2012 – 2016 годах он заключил договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости, в результате чего завод переплатил поставщику более 2 миллионов евро.

Попала под следствие и дочь Кирилина Светлана – начальник управления финансов РКЦ. Вместе с главным инженером Сергем Тюлевиным ее обвинили в нецелевом расходовании бюджетных средств и злоупотреблениях. По версии следствия, Тюлевин и Кирилина включили в проект реконструкции производственной базы завода для серийного выпуска ракеты-носителя «Союз-2» не предусмотренное проектной документацией оборудование по завышенной стоимости. Ущерб «Роскосмосу», по данным СК РФ, составил около 532 миллионов рублей. Дело уже слушает суд.