После ДТП на встречке в Ленобласти в тяжёлом состоянии находится младенец в возрасте 12 дней

В столкновении двух автомобилей в Волховском районе Ленобласти пострадал совсем кроха: по уточнённым данным, ребёнку исполнился не год, а всего 12 дней. Травмы у малыша серьёзные.

Напомним, утром 14 февраля на 94-м километре трассы Зуево – Новая Ладога столкнулись «УАЗ» с областными номерами и Ford с петербургскими. По предварительной версии, 30-летний мужчина за рулём отечественного внедорожника выехал на встречку. Иномарка от удара опрокинулась набок.

В «Форде» ехала семья: 30-летняя мать, которая была за рулём, отец и двое маленьких детей, находившихся в детских удерживающих устройствах. Всех четверых с различными травмами доставили в больницу. Одному малышу три года, второму, как выяснилось позже, 12 дней, и он находится в тяжёлом состоянии, уточняет «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.