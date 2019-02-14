ЦБ РФ допустил продолжение снижения роста реальных зарплат россиян

Банк России допустил, что в I квартале 2019 года снижение роста реальных зарплат россиян может продолжиться, следует из бюллетеня мегарегулятора «О чем говорят тренды», опубликованного 14 февраля.

«Ускорение инфляции и перенос индексации зарплат в бюджетном секторе на 1 октября могут привести к дальнейшему снижению роста реальной заработной платы в I квартале 2019 года», — говорится в документе.

По данным Росстата, в декабре 2018 года рост реальных зарплат россиян замедлился сильнее за счет ускорения инфляции в декабре — до 2,5% в годовом выражении по сравнению с 4,2% в ноябре.

Ранее ведомство отчиталось об ускорении роста реальных зарплат россиян в 2018 году в 2,3 раза — до 6,8%. В 2017 году показатель составлял 2,9%.