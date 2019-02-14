«Вред душевному здоровью». Москвич подал в суд на феминистскую рекламу Reebok

Иск о взыскании 200 тысяч рублей из-за скандальной рекламы Reebok зарегистрировал Кунцевский суд Москвы. На причинённые феминистскими слоганами душевные страдания пожаловался директор столичного пиар-агентства Олег Воронин.

Как следует из картотеки суда, иск в отношении ООО «АДИДАС», в которое входит бренд Reebok, зарегистрирован 13 февраля.

«Считаю действия ООО "Адидас" незаконными, нарушающими мои права, так как в связи с данной рекламой мне причинены нравственные страдания и вред моему душевному здоровью. Я прошу суд обязать ООО "Адидас" принести мне извинения за оскорбительную рекламу и взыскать с ответчика 200 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного мне морального вреда», — цитирует Воронина «Интерфакс».

В России 7 февраля стартовал аналог международной кампании «Be more human» («Будь в большей степени человеком»), в региональном исполнении она получила слоган «Ни в какие рамки». В рекламе приняла участие Залина Маршенкулова, создательница издания Breaking Mad и телеграмм-канала «Женская власть». Ёе фотографии сопровождались подписями «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» и «Когда говорят «носить на руках», представляю, как меня носят в гробу». Слоганы вызвали негативную реакцию в социальных сетях. Позже в офисе Reebok заявили, что не знали о запуске российского варианта рекламы. Автор идеи Александр Голофаст покинул должность ведущего специалиста по маркетингу компании.