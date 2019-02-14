Фееричное ДТП с «Солярисом», зажатым двумя трамваями, попало на видео

Многие задавались вопросом «Как?», увидев фотографии последствий ДТП с «Солярисом» и двумя трамваями на Петергофском шоссе. Видеозапись очевидца, выложенная 14 февраля в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», отвечает на этот вопрос.

«Это похоже на то, как не успел в закрывающиеся двери лифта», – комментирует очевидец.

Напомним, днём 13 февраля на Петергофском шоссе, у пересечения с улицей Доблести, водитель «Хёндэ Соляриса», по данным ГУП «Горэлектротранс», не предоставил преимущество трамваю и совершил с ним столкновение, а от удара попал в трамвай, двигавшийся навстречу. Оба вагона сошли с рельсов. Люди не пострадали, однако трамвайное движение было заблокировано. Горожане сообщали о том, что встали также троллейбусы и возникла плотная пробка.

«На моих глазах ушатались, он с левой полосы залетел, перед тем как стрелка нам загорелась, и не успел проскочить», – рассказывал в «ДТП и ЧП» Андрей.