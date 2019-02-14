Школьники на грузовиках захватили центральные улицы финских городов

Справка:

Праздник называется День просиживания скамьи (penkinpainajaiset или кратко penkkarit). Традиция устраивать такой карнавал на грузовиках появилась в послевоенное время. После него старшеклассники отправляются на каникулы, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам. На следующий день во всех гимназиях проходит традиционный Бал старших - для тех, кто станет самым старшим в школе после ухода выпускников этого года.