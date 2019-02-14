Школьники на грузовиках захватили центральные улицы финских городов
В Финляндии сегодня, 14 февраля, помимо Дня друзей, отмечают свой праздник выпускники гимназий и лицеев.
Тысячи школьников по традиции облачились в маскарадные костюмы и отправились на раскрашенных грузовиках парадом по центральным улицам своих городов.
Транспортные средства в этот день принято обвешивать плакатами и лозунгами, соревнующимися в остроумии на тему будущей учёбы в университете и взрослой жизни. Счастливая молодёжь разбрасывает из кузова конфеты прохожим.
По Хельсинки яркой карнавальной колонной прошли около сотни машин.
Справка:
Праздник называется День просиживания скамьи (penkinpainajaiset или кратко penkkarit). Традиция устраивать такой карнавал на грузовиках появилась в послевоенное время. После него старшеклассники отправляются на каникулы, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам. На следующий день во всех гимназиях проходит традиционный Бал старших - для тех, кто станет самым старшим в школе после ухода выпускников этого года.
Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.