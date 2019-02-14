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14.02.2019 15:24
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44-ФЗ: государственные закупки под ключ

44-ФЗ: государственные закупки под ключ

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Вступили в силу очередные изменения в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Если в прошлом году проведение электронной процедуры считалось правом заказчика, то с начала 2019 года электронные закупки стали обязательными.

Напоминаем, что при проведении закупочных процедур в электронной форме денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, участники закупок вносят на специальные счета, открытые в уполномоченных банках.

Банк «Санкт-Петербург» входит в перечень уполномоченных банков и открывает счета участникам закупок. Банк работает по принципу «государственные закупки под ключ».

Зарезервировать счёт участника закупок можно дистанционно через Личный кабинет на сайте банка. Наши клиенты могут открыть счёт онлайн через интернет-банк i2b.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

 

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14.02.2019 15:24

44-ФЗ: государственные закупки под ключ

Вступили в силу очередные изменения в закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок». Если в прошлом году проведение электронной процедуры считалось правом заказчика, то с начала 2019 года электронные закупки стали обязательными.
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