"Воспитывал ребёнка должным образом". Насиловавший три года дочь петербуржец проведёт 17 лет в колонии

Калининский районный суд приговорил 37-летнего петербуржца за сексуально агрессивное общение с дочерью. Решение вынесено 14 февраля, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина с сентября 2008 года по ноябрь 2011-го насиловал свою дочь, которой на тот момент не исполнилось ещё 14 лет. Отец регулярно избивал ребёнка, у девочки был сломан нос. В ходе судебного заседания горожанин признался в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки, но не согласился с обвинением в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ( ст.156 УК РФ). Мужчина пояснил, что выполнял свои родительские функции должным образом.

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет и одного месяца исправительной колонии строгого режима.