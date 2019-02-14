Все по плану: детсад в Ленсоветовском откроется в сентябре

фото предоставлено компанией ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»

В поселке Ленсоветовский полным ходом идет строительство нового детского сада. Работы ведет СК "Дальпитерстрой".

Это уже пятое по счету дошкольное учреждение от девелопера: три построенных им садика работают в Шушарах и один – в Парголово.

Место под строительство в Ленсоветовском было выбрано не случайно. Участок находится в глубине микрорайона, достаточно далеко от оживленных автомобильных дорог. Детские площадки по плану расположатся с южной стороны здания, поэтому в ясную погоду на них будет солнечно с утра до вечера.

Проект детского сада – авторский, разработанный архитектурным бюро СК "Дальпитерстрой". Специалисты компании традиционно предусмотрели максимум опций для детского учреждения: бассейн, спортивный и актовый залы, помещения для игр, сна и музыкальных занятий. Здание рассчитано на 190 детей.

Александр Мальковский, руководитель проекта: «В данный момент мы ведем монолитные работы, которые планируем завершить до конца февраля. Заканчиваем перекрытия второго этажа и уже приступили к кладке первого этажа. Завершили прокладку тепловых сетей. Весной приступим к фасадным работам: будем вставлять окна, двери и заниматься внутренней отделкой помещений».

Строительство ведется в штатном режиме в соответствии с графиком: 1 сентября текущего года детский сад примет своих первых воспитанников.

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