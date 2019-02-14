Водитель съехавшего в кювет лесовоза под Томском отравился газом, пока ждал помощи

Сотрудники ГИБДД Томской области, патрулируя одну из местных дорог, спасли жизнь водителю лесовоза. Тот заснул, пока ждал помощи, и надышался выхлопом.

Как сообщает 14 февраля пресс-служба УМВД по Томской области, патрулируя участок дороги Томск – Каргала – Колпашево, инспекторы ГИБДД заметили съехавший в кювет лесовоз. Рядом никого не было, и полицейские открыли кабину большегруза. Там обнаружился водитель. Мужчина не двигался, а в салоне пахло едким дымом.

Сотрудники ДПС разбудили водителя и вывели на свежий воздух. Мужчина был бледным, реакция – рассеянной. Полицейские оказали ему первую доврачебную помощь и помогли отбуксировать грузовик.

Выяснилось, что водитель вышел осмотреть лесовоз, но не поставил его на ручник, и машина съехала в кювет. Часть кабины оказалась погружена в снег, из-за чего выхлопные газы не выходили наружу, а частично поступали внутрь. Ожидая помощи, водитель уснул и надышался выхлопом до отравления. Сейчас его жизни ничто не угрожает.