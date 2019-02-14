«Любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших понуканий». Калужский губернатор предложил не поощрять россиянок за первенцев

Государство должно стимулировать рождение третьего ребенка, а не первого. По убеждению Калужского губернатора, первенца «любая здравомыслящая женщина» и так родит, ведь к этому ее «зовет физиология».

Разошедшееся по новостным лентам высказывание Анатолий Артамонов сделал 14 февраля в Сочи, где продолжается инвестиционный форум.

«Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших понуканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка — это физиология ее так к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка — это единственный выход в нынешних условиях подтянуть демографию», – заявил губернатор, которого цитирует телеканал «Дождь».

Чиновник напомнил, что президент Владимир Путин принял решение бесплатно предоставлять многодетным семьям земельные участки. Но инфраструктуры на этих территориях нет.

«И денег у муниципалитетов нет и не будет, чтобы инфраструктуру там создать. Вот решить этот вопрос — обеспечить инфраструктурой участки многодетным семьями, гарантировать предоставление жилья» – так обрисовал задачи власти Артамонов.

«Та женщина, которая родила одного ребенка, будет стремиться перешагнуть через второго, то есть родить второго, а потом родить третьего. И все, мы этот провал ликвидируем, который у нас образовался в военные годы и в 90-е», — уверен глава региона.

Напомним, в последнее время российские чиновники сделали несколько заявлений на тему демографии в России, каждое из которых благодаря своей спорности получило широкий общественный резонанс.

В январе глава Новгородской областной думы Елена Писарева заявила, что после 30 женщина обретает понимание, что деньги ей не нужны, «а нужен малыш, которого она будет любить». Так народная избранница прокомментировала местный законопроект, который предполагает выдачу ста тысяч рублей на жилье после рождения первого ребенка. Получить его смогут только те женщины, которые родили до 30 лет.

В декабре 2018-го самарский министр Марина Антимонова задала жаловавшимся на маленькое детское пособие вопрос: «Считаете, что государство должно всех содержать?» Чиновница намекнула, что еду можно добыть в садах и огородах. Потом Антимоновой пришлось извиняться.

Вступилась за отечество и экс-директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких. До увольнения она была уверена: «Государство не просило вас рожать». Слова были сказаны молодым волонтерам.