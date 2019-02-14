День влюблённых отметили петербургские мосты

Новости петербургских мостов в День святого Валентина – ещё одна застрявшая «Газель» и ещё одна информационная растяжка.

Грузовик утром 14 февраля не прошёл под железнодорожным мостом на Южное шоссе у станции Сортировочная.

Этот участок входит в составленный «Фонтанкой» список собратьев «моста глупости», в этом году там уже были аварии. У Южного шоссе есть особенность: моста здесь два, и высокий транспорт часто застревает именно под вторым, который немного ниже. Проехав первый, многие водители теряют бдительность.

«Я там тоже не прошёл, но хватило ума выйти и посмотреть, – рассказывает Владимир в комментариях к посту «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Ехал по навигатору... Развернул машину, хотя и не без проблем, и поехал обратно». «Я живой пример, – делится и Денис. – Высоту авто знаю, просмотрел до самого конца знаки и поехал, в конце пути швеллер без знака и без какого-либо предупреждения о таком сюрпризе после трёх мостов. Я всё одностороннее движение заставил пятиться назад, а было бы предупреждение, я туда и не полез бы».

Самый известный «уловитель «Газелей» в Петербурге – мост на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги. На нём висит растяжка, предупреждающая о том, что «Газель» не пройдёт.

Похожая растяжка появилась сегодня в Зеленогорске, сообщают в «ДТП и ЧП», но она о другом. О любви.