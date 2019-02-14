Польша возмущена словами о «польском и нацистском режиме» в сюжете американского телеканала NBC

Польский Институт национальной памяти отправил телекомпании MSNBC обращение, в котором требует извинений по поводу сюжета из Варшавы. В нем корреспондент Андреа Митчелл рассказала, что во время восстания в гетто евреи боролись против «польского и фашистского режима». Об этом 14 февраля сообщили в эфире польского телеканала TVP.

Сюжет вышел накануне вечером, после чего на заявление американской журналистки обратили внимание пользователи твиттера.

Andrea Mitchell @MSNBC; this statement is completely false.



The Jews rose up only against the Nazi German occupier who had been occupying Warsaw, Poland since '39 and terrorising Jews and Poles.



The undersupplied Polish resistance actually provided some weapons and assistance. pic.twitter.com/AKDdYeEZfp — Stefan Tompson (@StefanTompson) 13 февраля 2019 г.

Если Польше не удастся добиться извинений от одной из крупнейших телекомпаний Америки за «полное незнание истории», то Институт национальной памяти намерен выступить с иском. «Польша была страной, которая первая оказала военное сопротивление агрессии Третьего рейха в 1939 году и которая никогда не капитулировала», – отмечает Матеуш Шпытма, вице-директор института.

71-летняя Андреа Митчел считается одним из самых опытных обозревателей телеканала. Однако ей не впервой извиняться за свои высказывания. Так, в 2008 году она делала сюжет об избирателях в американской провинции, назвав их «деревенщинами» и «быдлом», однако позже извинилась. В Польшу она отправилась вместе с вице-президентом США Майком Пенсом. Вчера, 13 февраля, американская делегация договорилась о поставке восточноевропейской республике американских реактивных систем залпового огня за 414 млн долларов.