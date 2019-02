Польша возмущена словами о «польском и нацистском режиме» в сюжете американского телеканала NBC

Польский Институт национальной памяти отправил телекомпании MSNBC обращение, в котором требует извинений по поводу сюжета из Варшавы. В нем корреспондент Андреа Митчелл рассказала, что во время восстания в гетто евреи боролись против «польского и фашистского режима». Об этом 14 февраля сообщили в эфире польского телеканала TVP.

Сюжет вышел накануне вечером, после чего на заявление американской журналистки обратили внимание пользователи твиттера.

Andrea Mitchell @MSNBC; this statement is completely false.



The Jews rose up only against the Nazi German occupier who had been occupying Warsaw, Poland since '39 and terrorising Jews and Poles.



The undersupplied Polish resistance actually provided some weapons and assistance. pic.twitter.com/AKDdYeEZfp