Низкий покупательский спрос в России и слабый рубль ухудшили выручку финского Fazer

Прошлый год был особенно сложным для бизнеса в России. Об этом 14 февраля сообщил финский производитель хлебобулочных изделий Fazer (в РФ работает под брендом «Хлебный дом»). Общий оборот концерна за 2018 год снизился на 1%, до 1618,2 млн евро, а операционная прибыль упала на 9%, до 84,2 млн евро.

В отчётности говорится, что на финансовый результат 2018 года повлияло ужесточение конкурентной среды, аномально жаркое лето, а также слабые показатели в России и Швеции, объясняемые в том числе невыгодным курсом местных валют.

«К сожалению, снижение покупательской способности негативно сказалось на эффективности бизнеса Fazer в России, – констатировали в компании. – Потребление хлеба в России сместилось в сторону более дешевых сегментов».

Отдельно по России компания отчётность не раскрывает, но продажи подразделения хлебобулочных изделий в целом просели в сравнении с 2017-м на 5%, составив 552,3 млн евро.

Как ранее рассказал «Фонтанке» генеральный директор Fazer в России Владимир Калявин, 2018-й стал очень тяжелым годом для хлебной индустрии: одновременно со снижением потребления увеличились цены на сырье и логистику, практически не осталось областей себестоимости, где не растут затраты.

По данным исследования «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России – 2018», Fazer занимет 7-е место среди финских игроков на российском рынке.