Влюбленные в Toyota

предоставлено компанией ARKAN

Сегодня, в 3:38 команда ARKAN предотвратила угон автомобиля Toyota Land Cruiser 200 на проспекте Стачек.

На машине был установлен охранный комплекс ARKAN Satellite, который передал тревожный сигнал в Мониторинговый Центр ARKAN.

Оперативный дежурный связался с собственником, который смог быстро вернуться к месту парковки. Приближаясь к своему автомобилю, он увидел, как двое угонщиков быстро садятся в свою машину и скрываются в неизвестном направлении. Номера и цвет машины разглядеть не успел. По результатам осмотра, обнаружены разблокированные двери и разобранная приборная панель.