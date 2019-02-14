Профицит федерального бюджета в январе составил 282,6 млрд рублей
Профицит федерального бюджета за январь 2019 года, по предварительной оценке, составил 282,6 млрд руб., сообщило Министерство финансов России 14 февраля.
«Профицит – 282 637,3 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства. Объем поступивших доходов за январь текущего года составил 1,48 трлн руб., исполнение расходов — 1,2 трлн руб.
Федеральная налоговая служба обеспечила 981,4 млрд руб. (8% к прогнозным показателям доходов бюджета на 2019 год), Федеральная таможенная служба — 421 млрд руб. (7,1%), другие федеральные органы — 82,9 млрд руб. (4,9%).