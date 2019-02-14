Вдова убитого экс-депутата Вороненкова хочет засудить Первый канал. В эфире Максакову назвали «заказчиком» изнасилования

Экс-прима Мариинского театра Мария Максакова через полицию и Следственный комитет ищет защиты от журналистов Первого канала. В серии передач, обещавших «шокирующие подробности» о жене убитого депутата Госдумы Дениса Вороненкова, от нелестного перешли к преступлениям, к которым она якобы причастна.

Как 14 февраля сообщил «Фонтанке» адвокат Виктор Андреев, представляющий интересы Максаковой, в январе его клиентка обратилась в главное следственное управление ГУ МВД по Москве и следственное управление столичного СК с просьбой с особым вниманием посмотреть эфир Первого канала. По мнению Максаковой, в проверке на соответствие Уголовному кодексу нуждается ток-шоу «На самом деле».

Вдове Вороненкова в программе уделили особое внимание, не раз делая её героиней программ. Из передачи в передачу рассказывали о новом тайном браке Максаковой, её разладе с матерью убитого мужа Людмилой Николаевной и якобы угрозах и насилии, которым подверглась дочь депутата Екатерина.

Как сказано в заявлении, в одном из выпусков в ноябре прошлого года ведущий рассказывает, что «за несколько часов до съемок Людмила Николаевна заявила, что Екатерину Вороненкову изнасиловали в наркоклинике и организовала это преступление – Мария Максакова». Перед камерами Людмила Николаевна такой уверенности не выражает, зато приглашённые «эксперты» повторяют фамилию Максаковой в контексте травли, угроз и организации наркозависимости.

Кроме того, певица обращает внимание следствия, что в посвящённых ей выпусках используются фотографии несовершеннолетних без разрешения их законных представителей. Копия заявления направлена также в Роскомнадзор. Следствие Максакова просит провести проверку и при наличии оснований возбудить уголовные дела о нарушении неприкосновенности частной жизни, а также о клевете в отношении канала, ведущего «На самом деле» Дмитрия Шепелева и выступавших в студии гостей, представившихся адвокатом и украинским журналистом.