Эрдоган пожаловался на давление США из-за поставок С-400 в Турцию

США давят на Турцию в связи с поставками С-400, заявил 14 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Относительно С-400. Всем известно, что американское руководство оказывает на нас большое давление в связи с этим вопросом", – сказал Эрдоган перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Его цитирует "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Россия собирается поставить системы ПВО С-400 Турции к осени 2019 года. Турция, предположительно, приобретает четыре дивизиона С-400 на сумму $2,5 млрд.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за такое приобретение.