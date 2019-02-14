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14.02.2019 14:36
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Скидка в 50 000 рублей на квартиру от «КВС»

Скидка в 50 000 рублей на квартиру от «КВС»

ГК "КВС"

Группа компаний «КВС» дарит скидку в 50 000 рублей* при покупке квартиры через Интернет-магазин.

Воспользоваться специальным предложением можно только в феврале. Спешите, ведь февраль самый короткий месяц в году! Скидка действует на любую квартиру в Санкт-Петербурге.

Интернет-магазин квартир – это новый сервис ГК «КВС», который позволяет приобретать комфортное и качественное жилье в домах, которые строит «КВС», не вставая из-за компьютера. Для этого необходимо зайти на сайт ГК «КВС» по адресу kvsspb.ru, выбрать понравившийся вариант, нажать клавишу «в корзину» и следовать подсказкам.

Группа компаний «КВС» строит жилые дома в разных районах Санкт-Петербурга, а также в Ленинградской области. Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, выполненной по авторскому дизайн-проекту.

*Сроки акции: с 01.02.2019г по 28.02.2019г., организатор акции: ООО «КВС-АН», ИНН/ОГРН: 7802629452 /1177847271392. Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте компании: kvsspb.ru или по телефонам: + 7 (812) 645-55-55, 8 800 505-64-55 (звонок по России бесплатный).

Справка о компании ГК "КВС"

 

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