«Традиция неформальных собраний». Песков не увидел ничего зазорного в вечеринке Дворковича, Ткачева и Тимаковой под песни Кадышевой

В видео «корпоратива» на борту частного самолета с участием бывших федеральных чиновников, приближённых к бывшему президенту, а ныне премьер-министру Дмитрию Медведеву, нет ничего зазорного. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 февраля.

По его словам, в администрации президента есть «традиция неформальных собраний», главное, чтобы на вечеринках не нарушались определённые правила.

На вопрос журналистов, каким путем видео могло появиться в Интернете, Песков сказал, что в Кремле не имеют возможности проводить соответствующие проверки.

«Мы не можем заниматься выяснением того, от кого, как и какое видео куда попадает <…> Это не наш вопрос», — цитируют пресс-секретаря главы государства «Ведомости».

Накануне в Сети появилось видео с участием бывшего замглавы правительства РФ, а ныне главы FIDE Аркадия Дворковича, бывшего министра сельского хозяйства и экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, бывшего пресс-секретаря Медведева, а ныне зампреда Внешэкономбанка Натальи Тимаковой, экс-руководителя протокола председателя правительства РФ Марины Ентальцевой. Компания выпивала под песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». На 50-й секунде ролика участники вечеринки подняли тост «за аграрное лобби».