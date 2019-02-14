«Сделать уверенность в наших силах частью наших должностных обязанностей». Медведев призвал правительство верить в себя и брать пример с Королева

Премьер-министр России рассказал о важных для управленцев будущего качествах, призвав чиновников верить в свои силы и передать эту уверенность гражданам России.

«Всё в наших силах! <...> Предлагаю сделать уверенность в наших силах частью наших должностных обязанностей и передать этот настрой людям», – заявил 14 февраля на пленарном заседании сочинского Инвестфорума Дмитрий Медведев, приведя в качестве ролевой модели академика Сергея Королева.

Во время проектирования аппарата для спуска на Луну инженеры сомневались в успехе проекта, требуя доказательств того, что поверхность спутника твердая. По их мнению, это являлось обязательным фактором подготовки запуска. «Королев взял лист бумаги и написал «Луна – твердая» и поставил свою подпись», – рассказал Медведев.

Помимо этого он заявил, что «управленческие технологии требуют инноваций, новых подходов, нового мышления и разностороннего кругозора». Он уверен, что стоящие перед страной национальные проекты потребуют переобучения чиновников, которое должно быть осуществлено «в короткие сроки». Премьер-министр подсчитал, что стране необходимо обучить через программы около миллиона специалистов.

«Первое, какими навыками должен обладать современный управленец, – это проектный метод, второе – нужно уметь создавать эффективную команду на всех уровнях, причем подходы к обучению региональных команд должны быть едины по всей стране, третье – ускоренное освоение цифровых технологий», – поделился своими мыслями российский премьер.