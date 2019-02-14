Суд обязал следователей возбудить уголовное дело против и. о. министра здравоохранения Украины

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований открыть уголовное производство в отношении исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун за вмешательство в деятельность суда.

"Печерский районный суд Киева своим определением обязал уполномоченных служебных лиц Государственного бюро расследований внести в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины и начать досудебное расследование в отношении и. о. министра здравоохранения Уляны Супрун", – сообщает телеканал "112.Украина" со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что данная статья Уголовного кодекса предусматривает наказание за вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью помешать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправомерного решения. Часть 2 данной статьи предусматривает те же действия, совершенные с использованием служебного положения.

Напомним, суд по иску нардепа Игоря Мосийчука постановил отстранить Супрун от исполнения обязанностей министра в связи с тем, что она имеет двойное гражданство, и из-за статуса исполняющей обязанности (занимать такую должность можно не более трех месяцев). Чиновница получила гражданство Украины при переезде из США в 2015 году, при этом у нее остался американский паспорт, что запрещено законом. Постановление вступило в силу 5 февраля. Кабинет министров Украины обжаловал решение окружного административного суда Киева.